Вако стронг дит 50% спрей от комаров клещей и мошек (Vaco strong deet 50% spray against mosquitoes, ticks and midges)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 46 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
217,06
Экономия при брони: -8,11 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
221,51
Экономия при брони: -12,56 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
221,66
Экономия при брони: -12,71 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
224,15
Экономия при брони: -15,20 грн
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
223,31
Экономия при брони: -14,36 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
221,68
Экономия при брони: -12,73 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
218,04
Экономия при брони: -9,09 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
221,91
Экономия при брони: -12,96 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 31/6
3.6 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
217,85
Экономия при брони: -8,90 грн
Аптека копейка
Николаев, просп. Центральный, 66
3.6 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
220,14
Экономия при брони: -11,19 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Покровского Андрея, 31
3.6 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
223,06
Экономия при брони: -14,11 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 23
3.7 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
216,53
Экономия при брони: -7,58 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 23/12
3.7 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
223,55
Экономия при брони: -14,60 грн
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 26-Д
3.7 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
219,70
Экономия при брони: -10,75 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 56
3.8 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
216,87
Экономия при брони: -7,92 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Скоропадского Павла, 58-А
3.8 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
219,47
Экономия при брони: -10,52 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 20/1
4.0 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
220,79
Экономия при брони: -11,84 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
223,08
Экономия при брони: -14,13 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Аркасовская, 19
4.1 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
223,31
Экономия при брони: -14,36 грн
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
218,99
Экономия при брони: -10,04 грн