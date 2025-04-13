Вако стронг дит 50% спрей от комаров клещей и мошек (Vaco strong deet 50% spray against mosquitoes, ticks and midges)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 188 аптеках в Киев
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
231,50
Экономия при брони: -56,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
218,72
Экономия при брони: -9,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
221,80
Экономия при брони: -12,85 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
216,93
Экономия при брони: -7,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
219,51
Экономия при брони: -10,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
219,47
Экономия при брони: -10,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
217,33
Экономия при брони: -8,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
220,25
Экономия при брони: -11,30 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
219,28
Экономия при брони: -10,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
209,71
Экономия при брони: -8,82 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
218,27
Экономия при брони: -9,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Саксаганского, 117
2.0 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
222,96
Экономия при брони: -14,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Константиновская, 25
2.1 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
214,54
Экономия при брони: -13,65 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Бульварно-Кудрявская / Дмитриевская, 51/16
2.1 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
224,15
Экономия при брони: -15,20 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 2
2.1 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
218,38
Экономия при брони: -9,43 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
216,36
Экономия при брони: -7,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гусовского, 8/10
2.3 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
224,41
Экономия при брони: -15,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дмитриевская (Шевченковский), 58-А
2.4 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
224,41
Экономия при брони: -15,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
216,99
Экономия при брони: -8,04 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
216,68
Экономия при брони: -7,73 грн