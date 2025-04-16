Вако стронг дит 50% спрей от комаров клещей и мошек (Vaco strong deet 50% spray against mosquitoes, ticks and midges)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках в Кривой Рог
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
219,91
Экономия при брони: -10,96 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 22
4.1 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
221,34
Экономия при брони: -12,39 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Екатериновская, 1-А
4.1 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
218,88
Экономия при брони: -9,93 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Владимира Великого, 24
4.3 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
217,29
Экономия при брони: -8,34 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
4.5 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
222,37
Экономия при брони: -13,42 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Радиевского Генерала, 1-А
5.2 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
217,75
Экономия при брони: -8,80 грн
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Гетмана Мазепы Ивана, 87-Б
5.3 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
219,60
Экономия при брони: -10,65 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Лисового, 14-А
6.9 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
222,89
Экономия при брони: -13,94 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Солнечный, 7
7.1 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
221,17
Экономия при брони: -12,22 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
7.5 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
216,32
Экономия при брони: -7,37 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
7.5 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
222,10
Экономия при брони: -13,15 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Резниченко Алексея, 66-А
7.6 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
217,62
Экономия при брони: -8,67 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, м-н Солнечный, 60/1
7.6 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
221,55
Экономия при брони: -12,60 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 36-Б
8.3 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
219,24
Экономия при брони: -10,29 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 3
9.5 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
223,78
Экономия при брони: -14,83 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Фукса Эдуарда, 2
9.5 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
217,64
Экономия при брони: -8,69 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Сечеславская, 1
9.6 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
222,47
Экономия при брони: -13,52 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Десантная, 8
12.0 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
223,02
Экономия при брони: -14,07 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Д
12.4 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
217,98
Экономия при брони: -9,03 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, м-н 4-й Заречный, 20-Ж
12.4 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
216,93
Экономия при брони: -7,98 грн