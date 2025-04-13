Вако стронг дит 50% спрей от комаров клещей и мошек (Vaco strong deet 50% spray against mosquitoes, ticks and midges)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
223,06
Экономия при брони: -14,11 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пер. Пискуновский, 4-А
1.9 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
223,92
Экономия при брони: -14,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 27
4.4 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
219,28
Экономия при брони: -10,33 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
218,11
Экономия при брони: -9,16 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33
6.2 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
220,19
Экономия при брони: -11,24 грн
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Золочевская, 12
6.6 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
220,08
Экономия при брони: -11,13 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
6.7 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
222,94
Экономия при брони: -13,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Юбилейный, 74
7.4 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
217,10
Экономия при брони: -8,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
7.5 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
218,82
Экономия при брони: -9,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 155/93
8.1 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
219,41
Экономия при брони: -10,46 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Тракторостроителей, 160
9.2 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
221,99
Экономия при брони: -13,04 грн
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Закрыто
Открывается в 07:30
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 44-Г
99.6 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
217,12
Экономия при брони: -8,17 грн
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Закрыто
Открывается в 08:00
Котельва, ул. Полтавский Шлях, 211
107.3 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
217,16
Экономия при брони: -8,21 грн
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Закрыто
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127.9 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
221,30
Экономия при брони: -12,35 грн
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Закрыто
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128.3 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
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Экономия при брони: -8,51 грн
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Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
221,32
Экономия при брони: -12,37 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Небесной Сотни, 15/32
129.4 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
218,82
Экономия при брони: -9,87 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Европейская, 21
129.7 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
220,16
Экономия при брони: -11,21 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
130.1 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
221,59
Экономия при брони: -12,64 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
130.2 км
Vaco Strong Deet 50% спрей от комаров клещей и мошек 80 мл №1
Vaco Retail sp. z.o.o
222,12
Экономия при брони: -13,17 грн