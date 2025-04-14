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Синорм дуо (Sinorm Duo)
Синорм дуо (Sinorm Duo)
Одесса
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Малая Виска, ул. Центральная, 68-А
250.6 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
317,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
250.9 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
360,21
Экономия при брони:
-16,93 грн
343,28
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20
251.1 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
357,08
Экономия при брони:
-13,80 грн
343,28
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Мазепы, 3
252.5 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
252,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Независимости, 22
253.6 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
289,50
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
253.9 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони:
-45,50 грн
313,30
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
254.7 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
370,00
Экономия при брони:
-58,00 грн
312,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Умань, ул. Тищика, 40
255.3 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
317,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 22-А
257.3 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
317,00
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
261.0 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони:
-45,50 грн
313,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 19:00
Христиновка, ул. Украинская, 30
264.2 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони:
-22,80 грн
336,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Христиновка, перек. Первомайская / Шухевича, 23/46
264.4 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони:
-22,80 грн
336,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
266.0 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони:
-45,50 грн
313,30
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тальное, ул. Соборная, 24
267.1 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
357,39
Экономия при брони:
-14,11 грн
343,28
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Монастырище, ул. Мира, 20
286.4 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
317,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 57
299.3 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
370,00
Экономия при брони:
-38,00 грн
332,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 110
318.1 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
317,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Тетиев, ул. Драча Ивана, 23
328.9 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
229,53
грн
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Подорожник
Открыто
Круглосуточно
Сокиряны, ул. Кобылянской, 35-А
329.4 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
287,04
Экономия при брони:
-0,04 грн
287,00
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Черкассы, просп. Химиков, 30/4-А
340.1 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони:
-32,50 грн
326,30
грн
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