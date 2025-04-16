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Синорм дуо (Sinorm Duo)
Синорм дуо (Sinorm Duo)
Николаев
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
154.5 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони:
-46,90 грн
311,90
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
159.4 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони:
-46,90 грн
311,90
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
174.2 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
366,46
Экономия при брони:
-23,18 грн
343,28
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 19:00
Кропивницкий, ул. Независимости, 20
174.5 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
355,80
Экономия при брони:
-12,52 грн
343,28
грн
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Аптека бам
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
175.9 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони:
-46,90 грн
311,90
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
177.1 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
370,00
Экономия при брони:
-68,00 грн
302,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 22-А
179.5 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
306,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:30
Малая Виска, ул. Центральная, 68-А
192.2 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
306,00
грн
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Народная аптека
Закрыто
Открывается в 09:00
Александровка, ул. Шевченко Тараса, 57
226.6 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
370,00
Экономия при брони:
-38,00 грн
332,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Тальное, ул. Соборная, 24
237.2 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
362,28
Экономия при брони:
-19,00 грн
343,28
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Мазепы, 3
239.6 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
252,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Независимости, 22
240.4 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
279,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 20:00
Умань, ул. Тищика, 40
241.8 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
306,00
грн
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Народная аптека
Открыто
Закроется в 19:30
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
251.0 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
315,00
Экономия при брони:
-32,00 грн
283,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 63
252.8 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
252,00
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Светловодск, ул. Героев Украины, 104
252.8 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
355,45
Экономия при брони:
-12,17 грн
343,28
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 21:00
Смела, ул. Соборная, 110
255.6 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
306,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
256.6 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
281,50
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Христиновка, ул. Украинская, 30
257.1 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони:
-23,50 грн
335,30
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 20:00
Христиновка, перек. Первомайская / Шухевича, 23/46
257.4 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони:
-23,50 грн
335,30
грн
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