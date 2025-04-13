Киев (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках в Киев
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони: -35,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Петлюры Симона / Жилянская, 23/126
2.1 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони: -35,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Деревлянская / Белорусская, 12/42
4.1 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони: -31,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Чоколовский, 6
5.2 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони: -35,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Оболонская, 4-А
5.8 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Телиги Елены, 17
5.9 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
362,01
Экономия при брони: -18,73 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Телиги Елены, 17
5.9 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони: -31,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ольжича Олега, 3
6.0 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони: -35,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Воскресенский, 22
6.0 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Берлинского Максима, 14
6.4 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони: -31,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Кирилловская, 127
6.5 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони: -35,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Мира, 2/3
7.2 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лагерная, 46/48-В
7.2 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони: -31,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 26
7.4 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони: -31,70 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Гузара Любомира, 28
7.5 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони: -35,00 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Данченко Сергея, 14
8.2 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Милютенко, 12-А
8.2 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 35
8.3 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони: -31,70 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 17
8.4 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пер. Апрельский, 9
8.4 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma