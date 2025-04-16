Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Кривой Рог
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони: -45,50 грн
Подорожник
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
8.3 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони: -45,50 грн
В городах рядом
Аптека бам
Кропивницкий, ул. Пашутинская, 75
106.3 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони: -45,50 грн
Народная аптека
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 37/16
107.8 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
370,00
Экономия при брони: -68,00 грн
Бажаемо здоровья
Кропивницкий, ул. Чобану Степана, 22-А
108.4 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
108.7 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,25
Экономия при брони: -14,97 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Независимости, 20
109.1 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,49
Экономия при брони: -15,21 грн
Народная аптека
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
117.0 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
427,00
Экономия при брони: -43,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
124.3 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
315,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Бажаемо здоровья
Кременчуг, наб. Днепрова Лейтенанта, 64-А
124.8 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
Аптека низких цен
Светловодск, ул. Героев Украины, 104
128.0 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
363,04
Экономия при брони: -19,76 грн
Бажаемо здоровья
Светловодск, ул. Героев Украины, 63
128.1 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
Подорожник
Запорожье, просп. Металлургов, 14
128.4 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
Бажаемо здоровья
Кременчуг, ул. Небесной Сотни, 22/13
129.2 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
Бажаемо здоровья
Кременчуг, ул. Троицкая, 78
129.8 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
Аптека бам
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
130.1 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони: -45,50 грн
Бажаемо здоровья
Кременчуг, кв-л 101-й, 3
130.6 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
Народная аптека
Запорожье, бульв. Центральный, 27
130.9 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
315,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Народная аптека
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
131.7 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
Бажаемо здоровья
Кременчуг, перек. Свободы / Бойко, 92/17
131.9 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma