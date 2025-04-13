Харьков (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Харьков
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 64-Г
8.2 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони: -45,50 грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2
99.5 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Бедного Александра, 7-А
128.3 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
357,25
Экономия при брони: -13,97 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
363,60
Экономия при брони: -20,32 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, перек. Соборности / Европейская, 29/15
129.5 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони: -36,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 50-А
130.2 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
367,53
Экономия при брони: -24,25 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 29
130.2 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
356,76
Экономия при брони: -13,48 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 64-Е
130.4 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
363,98
Экономия при брони: -20,70 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 77
130.6 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
360,66
Экономия при брони: -17,38 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гончара Олеся, 25
131.4 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
359,77
Экономия при брони: -16,49 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Сагайдачного Гетмана, 8-Б/8-В
132.3 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони: -36,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
132.8 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
364,18
Экономия при брони: -20,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
132.8 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
361,35
Экономия при брони: -18,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гожулянская, 4-А
132.8 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
367,80
Экономия при брони: -24,52 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
133.2 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
363,01
Экономия при брони: -19,73 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
133.2 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони: -36,40 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 3
133.3 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
356,94
Экономия при брони: -13,66 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 37
133.7 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони: -36,40 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 49
134.0 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
360,15
Экономия при брони: -16,87 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Мазепы Ивана, 36
134.1 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони: -36,40 грн