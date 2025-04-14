Днепр (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Днепр
Аптека бам
Открыто
Закроется через 39 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони: -45,50 грн
Подорожник
Днепр, просп. Калнышевского Петра, 6
10.9 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони: -45,50 грн
В городах рядом
Народная аптека
Открыто
Закроется через 39 мин
Каменское, бульв. Строителей, 24-Г
32.3 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
427,00
Экономия при брони: -43,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, просп. Металлургов, 14
67.8 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
Народная аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Апухтина Дмитрия, 27
70.7 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
Народная аптека
Открыто
Закроется через 39 мин
Запорожье, бульв. Центральный, 27
70.9 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
315,00
Экономия при брони: -37,00 грн
Народная аптека
Открыто
Закроется через 9 мин
Запорожье, ул. Героев 93-й Бригады, 3
71.5 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
315,00
Экономия при брони: -32,00 грн
Аптеки 24 часа
Открыто
Закроется через 39 мин
Запорожье, ул. Чаривная, 28
71.8 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
Аптека бам
Запорожье, просп. Соборный, 109
71.9 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони: -76,60 грн
Бажаемо здоровья
Карловка, ул. Полтавский Шлях, 42/2
111.1 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
Подорожник
Кривой Рог, м-н Горняцкий, 1
124.4 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони: -45,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 39 мин
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
126.2 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
362,01
Экономия при брони: -18,73 грн
Бажаемо здоровья
Кременчуг, наб. Днепрова Лейтенанта, 64-А
126.5 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
Аптека низких цен
Полтава, ул. Бедного Александра, 7-А
126.6 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
361,39
Экономия при брони: -18,11 грн
Аптека низких цен
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
126.8 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
362,25
Экономия при брони: -18,97 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 39 мин
Полтава, ул. Грушевского Михаила, 2-Б
126.8 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
362,87
Экономия при брони: -19,59 грн
Подорожник
Полтава, ул. Сагайдачного Гетмана, 8-Б/8-В
126.9 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони: -45,50 грн
Аптека бам
Полтава, ул. Алмазная, 6/11
126.9 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони: -45,50 грн
Аптека копейка
Полтава, ул. Алмазная, 3
127.0 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
356,52
Экономия при брони: -13,24 грн
Аптека низких цен
Полтава, ул. Алмазная, 5
127.0 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
360,66
Экономия при брони: -17,38 грн