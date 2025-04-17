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Синорм дуо (Sinorm Duo)
Синорм дуо (Sinorm Duo)
Чернигов
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 23 мин
Бровары, ул. Героев Украины, 11
115.0 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
306,00
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 23 мин
Вышгород, перек. Мазепы Ивана / Шолуденко, 13/9
115.5 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
357,32
Экономия при брони:
-14,04 грн
343,28
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, ул. Лисковская, 12/1
118.4 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони:
-45,70 грн
313,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, просп. Лесной, 39-А
121.4 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
306,00
грн
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Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 35
121.8 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони:
-45,70 грн
313,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, ул. Шолом-Алейхема, 17
122.6 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
261,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, ул. Кондратюка Юрия, 4
122.7 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
306,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, ул. Милютенко, 12-А
123.0 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
257,25
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, просп. Воскресенский, 22
123.2 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
306,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, просп. Литовский, 4
123.2 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
306,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, ул. Полярная, 8
123.4 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони:
-45,70 грн
313,10
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется в 22:00
Киев, ул. Архипенко Александра, 1/12-А
123.9 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони:
-45,70 грн
313,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, пл. Оболонская, 4-А
123.9 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
306,00
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Рогозовская, 6
124.0 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
264,60
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, просп. Свободы, 2
125.3 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони:
-45,70 грн
313,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 23 мин
Гостомель, ул. Свято-Покровская, 86-А
125.7 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
276,00
грн
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Подорожник
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, ул. Кирилловская, 127
125.8 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
358,80
Экономия при брони:
-45,70 грн
313,10
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, пер. Апрельский, 9
125.8 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
306,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, просп. Мира, 2/3
126.2 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
252,00
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 23 мин
Киев, ул. Данченко Сергея, 14
126.5 км
Синорм Duo капсулы 464 мг №15
Lotos Pharma
306,00
грн
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