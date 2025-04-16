Аэрозоль от комаров Анти москито (Aerosol from mosquitoes Anti mosquito)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 6 аптеках в Запорожье
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Запорожье, перек. Независимой Украины / Гончаренко Михаила, 66/5
3.2 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
104,91
Экономия при брони: -5,97 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Павлокичкасская, 15-А
3.7 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
105,18
Экономия при брони: -4,78 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Радиаторная, 36
4.4 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
89,38
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Теннисная, 13
5.2 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
105,16
Экономия при брони: -4,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Запорожье, ул. Вишневецкого Дмитрия, 14
8.0 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
68,32
Экономия при брони: -4,74 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Энтузиастов, 3
10.1 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
110,42
Экономия при брони: -6,04 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Марганец, ул. Бульварная, 27
45.1 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
105,55
Экономия при брони: -5,15 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Соленое, ул. Героев Украины, 34
45.7 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Барки Василия, 6
61.6 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
107,38
Экономия при брони: -6,98 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
61.9 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
104,35
Экономия при брони: -3,95 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 46
62.2 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
105,67
Экономия при брони: -5,27 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 40
62.3 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
105,41
Экономия при брони: -5,01 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 30-Д
62.6 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
104,40
Экономия при брони: -4,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 110
65.3 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
129,33
Экономия при брони: -8,62 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 106
65.5 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Поля Александра, 102
65.7 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
93,91
Экономия при брони: -3,46 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Науки, 12
66.8 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
106,69
Экономия при брони: -6,29 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Харьковская, 7-А
68.6 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, перек. Европейская / Глинки, 8-Б/12
68.8 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
129,62
Экономия при брони: -8,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Мономаха Владимира, 11
68.9 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
126,78
Экономия при брони: -6,07 грн