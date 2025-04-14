Аэрозоль от комаров Анти москито (Aerosol from mosquitoes Anti mosquito)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Одесса
Аптека шар@
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
75,36
Экономия при брони: -2,82 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
104,01
Экономия при брони: -3,61 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Князя Великого Владимира, 109/1
12.9 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
105,62
Экономия при брони: -5,22 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
13.4 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
88,27
Экономия при брони: -4,69 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Великодолинское, ул. Центральная, 128
17.6 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
107,96
Экономия при брони: -7,56 грн
Аптека низких цен
Теплодар, ул. Прокопия Романа, 2
27.8 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
107,42
Экономия при брони: -7,02 грн
Аптека шар@
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 2-М
42.2 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
107,46
Экономия при брони: -7,06 грн
Аптека низких цен
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
62.1 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
106,50
Экономия при брони: -6,10 грн
Аптека низких цен
Ананьев, ул. Независимости, 19/3
147.8 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
106,91
Экономия при брони: -6,51 грн
Аптека копейка
Баштанка, ул. Полтавская, 1
167.8 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
106,83
Экономия при брони: -6,43 грн
Аптека копейка
Измаил, просп. Независимости, 54-А
191.1 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
107,66
Экономия при брони: -7,26 грн
Аптека низких цен
Измаил, ул. Болградская, 80
191.4 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
104,32
Экономия при брони: -3,92 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
229.5 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
250.9 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
87,70
Экономия при брони: -4,12 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
252.0 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
106,19
Экономия при брони: -5,79 грн
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
254.8 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
106,89
Экономия при брони: -6,49 грн
Аптека низких цен
Умань, ул. Большая Фонтанная, 31-Г
254.8 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
105,73
Экономия при брони: -5,33 грн
Аптека копейка
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
107,48
Экономия при брони: -7,08 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
255.5 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
107,29
Экономия при брони: -6,89 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
256.1 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
87,70
Экономия при брони: -4,12 грн