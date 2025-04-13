Аэрозоль от комаров Анти москито (Aerosol from mosquitoes Anti mosquito)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 26 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
104,23
Экономия при брони: -3,83 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
104,42
Экономия при брони: -4,02 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 65
2.4 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
113,88
Экономия при брони: -7,41 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 66
2.7 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
107,16
Экономия при брони: -6,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Огиенко Ивана, 15-А
3.0 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
87,91
Экономия при брони: -4,33 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
106,16
Экономия при брони: -5,76 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Броварской, 17
5.0 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
5.3 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
104,58
Экономия при брони: -4,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 10
6.0 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
104,34
Экономия при брони: -3,94 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
7.0 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
107,71
Экономия при брони: -7,31 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Каштановая, 5-В
7.0 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
105,13
Экономия при брони: -4,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Мира, 2/3
7.2 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
104,21
Экономия при брони: -3,81 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сосюры, 3
7.5 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
106,33
Экономия при брони: -5,93 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Рудницкого Степана, 6-А
8.0 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
8.1 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
105,36
Экономия при брони: -4,96 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 48
8.2 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Григоренко Петра, 22/20
8.6 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
106,52
Экономия при брони: -6,12 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
8.7 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
107,41
Экономия при брони: -7,01 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Щербаковского Данилы, 47
8.7 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
106,85
Экономия при брони: -6,45 грн