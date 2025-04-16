Аэрозоль от комаров Анти москито (Aerosol from mosquitoes Anti mosquito)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Кривой Рог
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Криворожстали, 18
2.7 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
87,27
Экономия при брони: -3,69 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Почтовый, 48
3.0 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
107,04
Экономия при брони: -6,64 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Авраменка Ивана, 21-В
4.5 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
96,25
Экономия при брони: -5,80 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
106,18
Экономия при брони: -5,78 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Алмазная, 21-В
6.7 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
107,27
Экономия при брони: -6,87 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Шухевича Романа, 20-А
15.9 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
87,32
Экономия при брони: -3,74 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
30.4 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
30.7 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
104,38
Экономия при брони: -3,98 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Пятихатки, ул. Александрийская, 55
60.3 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
129,39
Экономия при брони: -8,68 грн
Аптека низких цен
Покров, ул. Торговая, 54/2
61.0 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
104,49
Экономия при брони: -4,09 грн
Аптека низких цен
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
61.3 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
107,72
Экономия при брони: -7,32 грн
Аптека низких цен
Вольногорск, ул. Центральная, 61
78.4 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
125,77
Экономия при брони: -5,06 грн
Аптека нежных цен
Вольногорск, ул. Защитников Украины, 13
79.2 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
127,96
Экономия при брони: -7,25 грн
Аптека копейка
Баштанка, ул. Полтавская, 1
90.1 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
103,99
Экономия при брони: -3,59 грн
Аптека низких цен
Марганец, ул. Бульварная, 27
99.7 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
105,55
Экономия при брони: -5,15 грн
Аптека копейка
Кропивницкий, ул. Вокзальная, 33-Б
107.8 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
107,12
Экономия при брони: -6,72 грн
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Независимости, 15/18
108.7 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
87,23
Экономия при брони: -3,65 грн
Не болей
Каменское, просп. Свободы, 46
112.9 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека низких цен
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
113.0 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
107,52
Экономия при брони: -7,12 грн
Аптека низких цен
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
114.2 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
106,49
Экономия при брони: -6,09 грн