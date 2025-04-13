Аэрозоль от комаров Анти москито (Aerosol from mosquitoes Anti mosquito)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Харьков
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
107,02
Экономия при брони: -6,77 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
1.9 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
107,17
Экономия при брони: -6,92 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Науки, 23
3.6 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
106,94
Экономия при брони: -6,69 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 144
6.0 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
106,30
Экономия при брони: -6,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 5-А
6.4 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
106,11
Экономия при брони: -5,86 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Валентиновская, 18-А
6.6 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
107,74
Экономия при брони: -7,49 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Харьковских Дивизий, 14
7.1 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
107,24
Экономия при брони: -6,84 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Непокоренных, 34
7.6 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
105,29
Экономия при брони: -5,04 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Победы, 65-Г
8.5 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
104,14
Экономия при брони: -3,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
10.6 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
107,19
Экономия при брони: -6,79 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
35.9 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
106,21
Экономия при брони: -5,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Богодухов, пл. Независимости, 18
55.0 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
103,86
Экономия при брони: -3,61 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Златополь, м-н 1/2, 48
66.0 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
103,99
Экономия при брони: -3,59 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Благовещенская, 15
122.7 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
105,31
Экономия при брони: -4,91 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Чураивны, 3/2
128.8 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
106,34
Экономия при брони: -5,94 грн
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 44
130.1 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
106,47
Экономия при брони: -6,07 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
130.2 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
106,72
Экономия при брони: -6,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Лебедин, ул. Михайловская, 25
143.1 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
107,15
Экономия при брони: -6,75 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Сумы, ул. 1-я Набережная Реки Стрелки, 8
145.0 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
106,71
Экономия при брони: -6,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сумы, ул. Металлургов, 13
146.3 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
105,29
Экономия при брони: -4,89 грн