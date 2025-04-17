Аэрозоль от комаров Анти москито (Aerosol from mosquitoes Anti mosquito)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 13 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
107,55
Экономия при брони: -7,15 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 24 мин
Чернигов, просп. Победы, 90
0.5 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
104,74
Экономия при брони: -4,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
105,16
Экономия при брони: -4,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
107,10
Экономия при брони: -6,70 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 24 мин
Чернигов, просп. Победы, 10
1.7 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 24 мин
Чернигов, ул. 77-й Гвардейской Дивизии, 1-В
2.3 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
106,92
Экономия при брони: -6,52 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 24 мин
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.6 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
104,23
Экономия при брони: -3,83 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 24 мин
Чернигов, ул. Соборности, 2
2.9 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
104,57
Экономия при брони: -4,17 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 24 мин
Чернигов, ул. Пухова, 142
3.8 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
В городах рядом
Городская семейная аптека
Открыто
Закроется через 24 мин
Славутич, кв-л Полесский, 3
36.8 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Славутич, пл. Центральная, 3/1
37.1 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
105,45
Экономия при брони: -5,05 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 07:30
Славутич, пл. Привокзальная, 7
37.2 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 24 мин
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
107,21
Экономия при брони: -6,81 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 24 мин
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 107-А
66.8 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 09:00
Зазимье, ул. Лесная, 55
112.5 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптекарь
Открыто
Закроется через 24 мин
Бровары, ул. Симоненко Василия, 107-А
113.9 км
Аэрозоль от комаров (и кровососущих насекомых) "Универсальный" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА