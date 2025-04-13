Бомба для ванн Динобат (Bath bomb DinoBath)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 23 аптеках в Киев
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Спортивная, 1-А
1.4 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
79,38
Экономия при брони: -2,38 грн
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
79,40
Экономия при брони: -2,38 грн
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
79,40
Экономия при брони: -2,38 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 50
2.2 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
79,40
Экономия при брони: -2,38 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Глубочицкая, 32-Б
2.4 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
79,38
Экономия при брони: -2,38 грн
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
79,40
Экономия при брони: -2,38 грн
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
79,40
Экономия при брони: -2,38 грн
Ощад аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гаврилишина Богдана, 4
3.9 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Антоновича, 176
4.3 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
79,38
Экономия при брони: -2,38 грн
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
79,38
Экономия при брони: -2,38 грн
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 47
5.4 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
79,38
Экономия при брони: -2,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Тихого Олексы / Гетмана Вадима, 40/16
5.6 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Героев Полка Азов, 28
5.7 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ольжича Олега, 3
6.0 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Братиславская, 26
7.5 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Максимовича Михаила, 32-Б
7.6 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
79,40
Экономия при брони: -2,38 грн
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
79,40
Экономия при брони: -2,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Здановской Юлии, 71-Д
8.1 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 45
8.1 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 18-Г
8.2 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Біла ромашка
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Днепровская Набережная, 12
8.2 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
79,40
Экономия при брони: -2,38 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Тираспольская, 58
8.4 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Драгоманова, 2-А
8.6 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Ахматовой Анны, 16-А
9.0 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Берестейский, 98/2
9.0 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Красной Калины, 75-А
9.9 км
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН
Бомба для ванн "DinoBath" 145 г №1
АКВА ШАЙН