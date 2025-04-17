МелаМаг-B6 капсулы (MelaMag-B6 capsules)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Винница
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 37/28
0.2 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
192,39
Экономия при брони: -11,30 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:00
Винница, пл. Привокзальная, 1
1.1 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
165,15
Экономия при брони: -21,95 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Нарбута Георгия, 3
2.1 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
165,15
Экономия при брони: -21,95 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, ул. Зодчих, 2-Б
3.7 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
193,79
Экономия при брони: -12,70 грн
В городах рядом
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Жмеринка, ул. Добролюбова, 9-А
36.2 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
183,50
Экономия при брони: -24,00 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Тульчин, ул. Леонтовича Николая, 39
68.0 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
165,15
Экономия при брони: -31,05 грн
Здорова родина
Закрыто
Открывается в 07:30
Бердичев, ул. Европейская, 128-А
73.0 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Бердичев, пер. Тихий, 2
73.8 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Монастырище, ул. Соборная, 130
99.3 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сквира, ул. Соборная, 21
100.9 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Могилев-Подольский, ул. Гоголя, 4
102.0 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Староконстантиновское, 17/1
110.1 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,58
Экономия при брони: -8,78 грн
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Свободы, 1-А
110.3 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
165,15
Экономия при брони: -17,55 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, просп. Мира, 69/1-А
110.6 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 16
110.6 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Заречанская, 57/1
111.5 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Нижняя Береговая, 42/1
111.7 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
183,50
Экономия при брони: -35,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, ул. Подольская, 21
111.7 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
189,68
Экономия при брони: -8,59 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 07:30
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 17
111.8 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,58
Экономия при брони: -8,78 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Хмельницкий, шоссе Львовское, 21/2
112.8 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
183,50
Экономия при брони: -35,90 грн