МелаМаг-B6 капсулы (MelaMag-B6 capsules)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 30 аптеках в Львов
Подорожник
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
165,15
Экономия при брони: -23,95 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
183,50
Экономия при брони: -42,30 грн
Подорожник
Львов, пл. Мицкевича, 6/7
0.8 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
183,50
Экономия при брони: -42,30 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Городоцкая, 102
1.0 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Львов, ул. Зеленая, 1
1.4 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Львов, ул. Франко Ивана, 84
1.5 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 67
2.3 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
86,41
Экономия при брони: -5,81 грн
Пульс
Львов, ул. Замарстыновская, 122
2.6 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 95
2.6 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
91,75
Экономия при брони: -21,15 грн
Подорожник
Львов, ул. Кульпарковская, 93
2.7 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,58
Экономия при брони: -11,97 грн
Пульс
Львов, ул. Садовая, 2-А
3.1 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Львов, ул. Караффы-Корбут Софии, 22-А
3.3 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Львов, ул. Петлюры Симона, 2-А
3.4 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
85,68
Экономия при брони: -5,08 грн
Пульс
Львов, ул. Владимира Великого, 61
3.5 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Львов, ул. Мазепы Гетьмана, 12
3.6 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
172,53
Экономия при брони: -11,34 грн
Пульс
Львов, ул. Хмельницкого Богдана, 225
3.7 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Львов, ул. Широкая, 70-В
3.8 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Львов, ул. Патона, 9/4
4.2 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Пульс
Львов, ул. Миколайчука, 9
4.2 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"