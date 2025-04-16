МелаМаг-B6 капсулы (MelaMag-B6 capsules)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 8 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека бам
Кривой Рог, пл. Владимира Великого, 1
3.6 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
165,15
Экономия при брони: -4,95 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Зинченко Владимира, 1
3.7 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
7.5 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Южный, 29-Б
7.9 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Кривой Рог, просп. Южный, 26
8.1 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека нежных цен
Кривой Рог, ул. Солнечная, 24
29.7 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Победы, 35
30.2 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В городах рядом
Подорожник
Апостолово, ул. Центральная, 57
36.8 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,50 грн
Подорожник
Апостолово, ул. Центральная, 68
36.8 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,50 грн
Подорожник
Софиевка, ул. Независимости, 77-А
38.8 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
82,58
Экономия при брони: -15,53 грн
Подорожник
Казанка, ул. Центральная, 36
42.0 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,50 грн
Подорожник
Зеленодольск, пер. Молодежный, 10-Б
42.7 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,50 грн
Аптека оптовых цен
Зеленодольск, просп. Независимости, 15
42.8 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Пятихатки, ул. Александрийская, 55
60.3 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Покров, ул. Центральная, 25
60.9 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Покров, ул. Центральная, 28
60.9 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,50 грн
Аптека низких цен
Покров, ул. Торговая, 54/2
61.0 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,50 грн
Подорожник
Покров, ул. Героев Украины, 6-Б
61.3 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
176,50 грн
Аптека низких цен
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
61.3 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"