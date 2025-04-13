МелаМаг-B6 капсулы (MelaMag-B6 capsules)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 14 аптеках в Харьков
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 67
1.3 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 60
3.0 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Богомольца Академика, 4
3.4 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 155
4.9 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Полтавский Шлях, 148/2
5.0 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, проезд Стадионный, 1-А
6.2 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Славы, 1
6.7 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Золочевская, 19
6.7 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
165,15
Экономия при брони: -38,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Китаенко, 10
7.5 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Байрона, 183
7.5 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
8.0 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Амосова, 25
8.1 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, просп. Героев Харькова, 256
8.9 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. 92-й Бригады, 33-А
14.3 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чугуев, ул. Музейная, 9
35.9 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Лозовая, ул. Павлоградская, 48
122.5 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:00
Полтава, ул. Шевченко Тараса, 46
130.2 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Зеньковская, 4-Д
130.6 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Соборности, 77
130.6 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Полтава, ул. Гожулянская, 4-А
132.8 км
МелаМаг-B6 капсулы пачка №20
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"