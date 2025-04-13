Гепатострим (Hepatostream)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 396 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 22
0.1 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
854,10
Экономия при брони: -31,90 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 10
1.2 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
854,10
Экономия при брони: -31,90 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бассейная, 15
1.2 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
924,12
Экономия при брони: -33,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Бульварно-Кудрявская, 7
1.3 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 2
1.4 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
883,80
Экономия при брони: -34,07 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
895,68
Экономия при брони: -45,95 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Спасская, 5
1.7 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Хорива, 17
1.8 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 17/8
1.8 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 35
1.9 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Верхний Вал, 28/30
1.9 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
887,05
Экономия при брони: -37,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Нижний Вал, 23
1.9 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
887,65
Экономия при брони: -37,92 грн