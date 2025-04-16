Гепатострим (Hepatostream)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
916,61
Экономия при брони: -52,95 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
812,00
Экономия при брони: -46,20 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
916,87
Экономия при брони: -53,21 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
899,95
Экономия при брони: -50,22 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
898,32
Экономия при брони: -48,59 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
891,75
Экономия при брони: -42,02 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
889,36
Экономия при брони: -39,63 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
900,20
Экономия при брони: -50,47 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
893,80
Экономия при брони: -44,07 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 38
1.5 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
812,00
Экономия при брони: -46,20 грн
Подорожник
Кривой Рог, ул. Соборности, 22
1.6 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 47
1.7 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
1.8 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
887,65
Экономия при брони: -37,92 грн
Аптека интернет цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 38
1.8 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
812,00
Экономия при брони: -46,20 грн