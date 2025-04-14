Гепатострим (Hepatostream)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 163 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
911,39
Экономия при брони: -61,66 грн
Не болей
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
912,07
Экономия при брони: -62,34 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
856,80
Экономия при брони: -45,50 грн
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
891,58
Экономия при брони: -41,85 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
Подорожник
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
884,49
Экономия при брони: -34,76 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
900,97
Экономия при брони: -51,24 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
403,61
Экономия при брони: -22,19 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
902,03
Экономия при брони: -38,37 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
944,88
Экономия при брони: -54,75 грн
Не болей
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
940,05
Экономия при брони: -49,92 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Не болей
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 1
3.7 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
895,59
Экономия при брони: -45,86 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
3.8 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
901,65
Экономия при брони: -51,92 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 40 мин
Днепр, ул. Метростроевская, 19
3.8 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека копейка
Днепр, ул. Метростроевская, 12/5
4.0 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
821,82
Экономия при брони: -55,67 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 10 мин
Днепр, ул. 128-й Бригады Теробороны, 2-Б
4.2 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
949,08
Экономия при брони: -58,95 грн