Гепатострим (Hepatostream)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 68 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 25 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 25 мин
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
838,50
Экономия при брони: -38,90 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
856,60
Экономия при брони: -57,00 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
910,28
Экономия при брони: -60,55 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
902,17
Экономия при брони: -52,44 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
239,67
Экономия при брони: -10,98 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
886,54
Экономия при брони: -36,81 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 25 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
838,50
Экономия при брони: -38,90 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
890,04
Экономия при брони: -40,31 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
689,63
Экономия при брони: -44,90 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 25 мин
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
838,50
Экономия при брони: -38,90 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 25 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
894,85
Экономия при брони: -32,58 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Чернигов, просп. Победы, 103
0.7 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 25 мин
Чернигов, ул. Национальной Гвардии, 1
0.7 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
876,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 25 мин
Чернигов, просп. Мира, 89
0.8 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
791,15
Экономия при брони: -28,22 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 25 мин
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 15-А
0.9 км
Гепатострим порошок пакетик-саше 5 г №14
Гров Фарм
880,56
Экономия при брони: -30,83 грн