Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фикация + прилегание (Corega max hold + seal denture fixative cream)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 289 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 30-Г
0.5 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Грушевского Михаила, 52
0.5 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нестеренко Виталия, 5-Г
0.6 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Раскидайловская, 67
1.2 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Праведников мира, 23
1.5 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
230,13
Экономия при брони: -10,23 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Балковская, 30-Б
1.8 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Мелисса
Одесса, ул. Косвенная, 10-А
1.9 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Скосная, 55-А
2.5 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
228,23
Экономия при брони: -8,33 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Колонтаевская, 12
2.6 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека шар@
Одесса, перек. Новосельского / Торговая, 54/38
2.6 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
228,43
Экономия при брони: -8,53 грн
Аптека акс социальная
Одесса, ул. Старопортофранковская, 67/69
2.6 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Нежинская, 25
2.7 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низких цен
Одесса, ул. Нежинская, 29
2.7 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
231,86
Экономия при брони: -12,96 грн
Подорожник
Одесса, ул. Садиковская, 25
2.7 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека оптовых цен
Одесса, ул. Пастера, 12
2.8 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Бажаемо здоровья
Одесса, ул. Пастера, 14
2.8 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека нежных цен
Одесса, ул. Муратовой Киры, 21
2.9 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
226,80
Экономия при брони: -7,90 грн
Аптека акс социальная
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низких цен
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
229,29
Экономия при брони: -9,39 грн
Подорожник
Одесса, перек. Садовая / Торговая, 2/21
2.9 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.