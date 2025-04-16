Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фикация + прилегание (Corega max hold + seal denture fixative cream)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 109 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, пер. Корабелов, 2
2.7 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
228,43
Экономия при брони: -8,53 грн
Подорожник
Николаев, ул. Логинова Евгения, 13
2.9 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низких цен
Николаев, ул. Логинова Евгения, 38
2.9 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
232,06
Экономия при брони: -13,16 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Курортная, 7-Д
3.0 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека оптовых цен
Николаев, ул. Озерная, 11/12
3.3 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Подорожник
Николаев, ул. Курортная, 1/3
3.4 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низких цен
Николаев, ул. Озерная, 13-Г
3.4 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
234,32
Экономия при брони: -13,43 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
234,83
Экономия при брони: -15,93 грн
Подорожник
Николаев, ул. Озерная, 13/2
3.5 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека 9-1-1
Николаев, ул. Алмазова Олексы Генерала, 23/1
3.5 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека бам
Николаев, ул. Озерная, 11/2
3.5 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Подорожник
Николаев, ул. Рюмина, 21/1
3.5 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека нежных цен
Николаев, ул. 8-го Марта, 79-Б
3.5 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
236,07
Экономия при брони: -15,18 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/5
3.5 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низких цен
Николаев, просп. Центральный, 69-А/2
3.5 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
232,23
Экономия при брони: -13,33 грн
Фармакопейка
Николаев, просп. Центральный, 69
3.5 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
229,46
Экономия при брони: -9,56 грн
Аптека оптовых цен
Николаев, просп. Центральный, 63
3.5 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Подорожник
Николаев, просп. Центральный, 65
3.5 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низких цен
Николаев, ул. Рюмина, 21/3
3.6 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
233,53
Экономия при брони: -13,63 грн
Подорожник
Николаев, ул. Бедзая Игоря, 2-Б
3.6 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
222,10 грн