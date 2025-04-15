Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фикация + прилегание (Corega max hold + seal denture fixative cream)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 237 аптеках в Львов
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 10
0.3 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека нц
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 59
0.3 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
222,10 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Огиенко Ивана, 20
0.4 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
233,51
Экономия при брони: -14,61 грн
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Леонтовича, 1
0.4 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Клепаровская, 4
0.4 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Словацкого, 2
0.5 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Пульс
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Бандеры Степана, 15
0.5 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 72
0.6 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 30
0.7 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Джерельная, 1
0.7 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 9
0.7 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
222,10 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, просп. Свободы, 33
0.7 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека шар@
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Городоцкая, 80
0.8 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
232,89
Экономия при брони: -13,99 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Госпитальная, 8
0.8 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
233,02
Экономия при брони: -14,12 грн
D.s.
Закрыто
Открывается в 09:00
Львов, ул. Городоцкая, 3
0.8 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 07:45
Львов, ул. Городоцкая, 82
0.8 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Подорожник
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
D.s.
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, ул. Сахарова Академика, 4
0.8 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Львов, просп. Свободы, 49
0.8 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.