Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фикация + прилегание (Corega max hold + seal denture fixative cream)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 824 аптеках в Киев
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.0 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, пл. Независимости, 2
0.0 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.1 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Софиевская, 1/2
0.1 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 16-А
0.1 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 13
0.2 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Независимости, 1
0.3 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Прорезная (Шевченковский), 10
0.4 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 21
0.5 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Фармация
Закрыто
Открывается в 09:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
224,50
Экономия при брони: -13,73 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Житомирская, 8/14
0.7 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 42
0.7 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Фармация
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
243,10
Экономия при брони: -32,33 грн
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Крещатик, 44
0.8 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Владимирская, 51/53
0.8 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, пл. Бессарабская, 7
0.9 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, перек. Ярославов Вал / Стрелецкая, 20/15
0.9 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
230,17
Экономия при брони: -10,27 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека доброго дня
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Ярославов Вал / Гончара Олеся, 28/31
1.0 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Хмельницкого Богдана / Франко Ивана, 31/27
1.1 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.