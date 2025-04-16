Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фикация + прилегание (Corega max hold + seal denture fixative cream)
Кривой Рог (адрес не указан)
Доступно в 168 аптеках в Кривой Рог
Подорожник
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.4 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
232,32
Экономия при брони: -13,42 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека интернет цен
Кривой Рог, просп. Мира, 28
0.5 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
222,10 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, пл. Горького, 10
0.7 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
231,11
Экономия при брони: -12,21 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Героев-Подпольщиков, 1-Б
0.7 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
0.8 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
232,39
Экономия при брони: -13,49 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Университетский, 10
0.8 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
231,84
Экономия при брони: -12,94 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, просп. Мира, 18-Б
0.8 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
232,47
Экономия при брони: -12,57 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 30-А
0.9 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Подорожник
Кривой Рог, просп. Металлургов, 15
0.9 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Университетский, 17
1.0 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
230,77
Экономия при брони: -10,87 грн
Бажаемо здоровья
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
1.0 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
229,11
Экономия при брони: -10,21 грн
Подорожник
Кривой Рог, просп. Университетский, 14
1.0 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека копейка
Кривой Рог, ул. Соборности, 29-Б
1.1 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
232,96
Экономия при брони: -13,06 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 24
1.2 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
229,39
Экономия при брони: -10,49 грн
Аптека бам
Кривой Рог, ул. Соборности, 8
1.3 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низких цен
Кривой Рог, ул. Соборности, 33-Б
1.3 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
231,30
Экономия при брони: -11,40 грн