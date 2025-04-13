Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фикация + прилегание (Corega max hold + seal denture fixative cream)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 369 аптеках в Харьков
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 51
0.3 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Руставели Шота, 10
0.7 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 8/10
0.7 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 40
0.8 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
227,30
Экономия при брони: -8,40 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 09:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 2-А
0.8 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 20
0.9 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Дарвина, 1
0.9 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 10
0.9 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
234,21
Экономия при брони: -15,31 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Чернышевская, 1
0.9 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 99
0.9 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 41
0.9 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Первая аптека
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 20
1.0 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Конституции, 1
1.1 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека 9-1-1
Харьков, ул. Молочная, 6
1.1 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Маломясницкая, 9/11
1.1 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Харьков, пл. Защитников Украины, 7/8
1.1 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
234,75
Экономия при брони: -14,85 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, пл. Защитников Украины, 5/6
1.1 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Нетеченская, 25
1.2 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.