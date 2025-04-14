Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фикация + прилегание (Corega max hold + seal denture fixative cream)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 242 аптеках в Днепр
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Каменская, 40
0.6 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
235,85
Экономия при брони: -15,95 грн
Не болей
Днепр, ул. Каменская, 40-Д
0.6 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
236,03
Экономия при брони: -16,13 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Галицкого Данила, 25
1.6 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
235,92
Экономия при брони: -16,02 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Ближняя, 31-Г
2.0 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека бам
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Ближняя, 31-Б
2.0 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Подорожник
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 111-К
3.2 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Не болей
Днепр, ул. Рабочая, 152
3.3 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
231,77
Экономия при брони: -10,88 грн
Аптека низких цен
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 11
3.3 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
234,30
Экономия при брони: -15,40 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 32-К
3.3 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Рабочая, 67
3.3 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
229,93
Экономия при брони: -9,04 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Рабочая, 79-А
3.4 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
233,16
Экономия при брони: -13,26 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Рабочая, 168
3.4 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
232,69
Экономия при брони: -12,79 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 36
3.4 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
230,70
Экономия при брони: -9,81 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Большая Диевская, 40
3.5 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
233,42
Экономия при брони: -13,52 грн
Бажаемо здоровья
Днепр, ул. Рабочая, 172
3.5 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Не болей
Днепр, ул. Набережная Заводская, 73-Д
3.5 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
228,32
Экономия при брони: -8,42 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Набережная Заводская, 85-А
3.6 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 41 мин
Днепр, ул. Рабочая, 95
3.6 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
231,18
Экономия при брони: -12,28 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 11 мин
Днепр, ул. Рабочая, 178
3.6 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
226,62
Экономия при брони: -7,72 грн
Аптека оптовых цен
Днепр, ул. Рабочая, 4/6
3.7 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.