Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фикация + прилегание (Corega max hold + seal denture fixative cream)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 85 аптеках в Чернигов
Аптека
Открыто
Закроется через 26 мин
Чернигов, просп. Мира, 45
0.1 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 26 мин
Чернигов, просп. Мира, 47
0.1 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Біла ромашка
Чернигов, просп. Мира, 49
0.2 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
201,35
Экономия при брони: -6,04 грн
Подорожник
Открыто
Закроется через 26 мин
Чернигов, ул. Пятницкая, 50
0.3 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Подорожник
Открыто
Закроется через 26 мин
Чернигов, просп. Мира, 32
0.3 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
222,10 грн
Подорожник
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 57
0.4 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:00
Чернигов, ул. Ремесленная, 53
0.4 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
222,10 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Подорожник
Открыто
Закроется через 26 мин
Чернигов, просп. Мира, 50
0.5 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
222,10 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется через 26 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 26 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
222,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 26 мин
Чернигов, просп. Победы, 91
0.6 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Победы, 73
0.6 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
222,10 грн
Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 26 мин
Чернигов, ул. Мстиславская, 20
0.7 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Подорожник
Открыто
Закроется через 26 мин
Чернигов, просп. Победы, 71
0.7 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 26 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Крем для фиксации зубных протезов Корега макс фиксация + прилегание без вкуса 40 г №1
Stafford-Miller Ir.L.
222,10 грн