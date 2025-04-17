Киев
Безтравм (Beztravm)

Безтравм (Beztravm)

Чернигов (адрес не указан)
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Доступно в 9 аптеках в Чернигов
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Чернигов, просп. Мира, 35
0.4 км
Гель для суставов диклофенак с бодягой "Безтравм" гель 50 мл №1
Евро Плюс
134,57 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Чернигов, просп. Мира, 28
0.4 км
Гель для суставов диклофенак с бодягой "Безтравм" гель 50 мл №1
Евро Плюс
135,01 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Гель для суставов диклофенак с бодягой "Безтравм" гель 50 мл №1
Евро Плюс
134,33 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Чернигов, ул. Черновола Вячеслава, 11
0.8 км
Гель для суставов диклофенак с бодягой "Безтравм" гель 50 мл №1
Евро Плюс
134,45 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Чернигов, ул. Музыкальная, 2
2.3 км
Гель для суставов диклофенак с бодягой "Безтравм" гель 50 мл №1
Евро Плюс
134,97 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 27 мин
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Гель для суставов диклофенак с бодягой "Безтравм" гель 50 мл №1
Евро Плюс
134,42 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 27 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 14
3.1 км
Гель для суставов диклофенак с бодягой "Безтравм" гель 50 мл №1
Евро Плюс
134,38 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Чернигов, ул. Всехсвятская, 5
3.5 км
Гель для суставов диклофенак с бодягой "Безтравм" гель 50 мл №1
Евро Плюс
133,90 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Михайло-Коцюбинское, ул. Шевченко, 56
15.4 км
Гель для суставов диклофенак с бодягой "Безтравм" гель 50 мл №1
Евро Плюс
134,47 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Куликовка, ул. Шевченко Тараса, 1
28.3 км
Гель для суставов диклофенак с бодягой "Безтравм" гель 50 мл №1
Евро Плюс
135,21 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Гончаровское, ул. Танкистов, 14
33.5 км
Гель для суставов диклофенак с бодягой "Безтравм" гель 50 мл №1
Евро Плюс
134,03 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 27 мин
Славутич, просп. Независимости, 5
37.0 км
Гель для суставов диклофенак с бодягой "Безтравм" гель 50 мл №1
Евро Плюс
134,61 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Славутич, пл. Привокзальная, 6
37.1 км
Гель для суставов диклофенак с бодягой "Безтравм" гель 50 мл №1
Евро Плюс
135,06 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Городня, ул. Черниговская, 15
48.6 км
Гель для суставов диклофенак с бодягой "Безтравм" гель 50 мл №1
Евро Плюс
135,15 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Сновск, ул. Независимости, 2-А
57.4 км
Гель для суставов диклофенак с бодягой "Безтравм" гель 50 мл №1
Евро Плюс
134,05 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Мена, ул. Мазепы Гетмана, 1
63.9 км
Гель для суставов диклофенак с бодягой "Безтравм" гель 50 мл №1
Евро Плюс
135,23 грн
Аптека низкие цены №1
Открыто
Закроется через 27 мин
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 15-В
64.3 км
Гель для суставов диклофенак с бодягой "Безтравм" гель 50 мл №1
Евро Плюс
134,59 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Нежин, ул. Шевченко Тараса, 21-В
64.8 км
Гель для суставов диклофенак с бодягой "Безтравм" гель 50 мл №1
Евро Плюс
134,86 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется через 27 мин
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 4
65.0 км
Гель для суставов диклофенак с бодягой "Безтравм" гель 50 мл №1
Евро Плюс
135,15 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 27 мин
Нежин, пл. Заньковецкой Марии, 8
65.1 км
Гель для суставов диклофенак с бодягой "Безтравм" гель 50 мл №1
Евро Плюс
134,80 грн
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