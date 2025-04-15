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Раствор для полости рта Денток (Solution for the oral cavity Dentok)

Раствор для полости рта Денток (Solution for the oral cavity Dentok)

Львов (адрес не указан)
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Доступно в 4 аптеках в Львов
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 17
0.9 км
Раствор для полости рта (DENT OK) ДентОК Ультраэффект раствор флакон 200 мл №1
Фармис ЛТД
180,62 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Малоголосковская, 40-А
3.4 км
Раствор для полости рта (DENT OK) ДентОК Ультраэффект раствор флакон 200 мл №1
Фармис ЛТД
179,57 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Пасечная, 70
4.2 км
Раствор для полости рта (DENT OK) ДентОК Ультраэффект раствор флакон 200 мл №1
Фармис ЛТД
180,64 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Львов, ул. Шевченко Тараса, 358-А
5.8 км
Раствор для полости рта (DENT OK) ДентОК Ультраэффект раствор флакон 200 мл №1
Фармис ЛТД
180,74 грн
В городах рядом
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Винники, ул. Галицкая, 18
9.0 км
Раствор для полости рта (DENT OK) ДентОК Ультраэффект раствор флакон 200 мл №1
Фармис ЛТД
181,21 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Зимняя Вода, ул. Львовская, 3
10.0 км
Раствор для полости рта (DENT OK) ДентОК Ультраэффект раствор флакон 200 мл №1
Фармис ЛТД
180,46 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Городок, ул. Перемышльская, 14-Г
27.6 км
Раствор для полости рта (DENT OK) ДентОК Ультраэффект раствор флакон 200 мл №1
Фармис ЛТД
179,82 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Новый Роздол, бульв. Довженко Александра, 12
42.2 км
Раствор для полости рта (DENT OK) ДентОК Ультраэффект раствор флакон 200 мл №1
Фармис ЛТД
181,08 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Рава-Русская, ул. 1-го Ноября, 1
52.2 км
Раствор для полости рта (DENT OK) ДентОК Ультраэффект раствор флакон 200 мл №1
Фармис ЛТД
180,85 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Золочев, ул. Шашкевича, 2
63.6 км
Раствор для полости рта (DENT OK) ДентОК Ультраэффект раствор флакон 200 мл №1
Фармис ЛТД
179,51 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Рогатин, пл. Роксоланы, 30-А
64.0 км
Раствор для полости рта (DENT OK) ДентОК Ультраэффект раствор флакон 200 мл №1
Фармис ЛТД
180,96 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Владимира Великого, 66/1
64.0 км
Раствор для полости рта (DENT OK) ДентОК Ультраэффект раствор флакон 200 мл №1
Фармис ЛТД
181,07 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 20:30
Дрогобыч, ул. Орлика Филиппа, 18-А
64.7 км
Раствор для полости рта (DENT OK) ДентОК Ультраэффект раствор флакон 200 мл №1
Фармис ЛТД
179,47 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Дрогобыч, ул. Леси Украинки, 14
65.3 км
Раствор для полости рта (DENT OK) ДентОК Ультраэффект раствор флакон 200 мл №1
Фармис ЛТД
180,36 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Стрый, ул. Зеленая, 21
65.7 км
Раствор для полости рта (DENT OK) ДентОК Ультраэффект раствор флакон 200 мл №1
Фармис ЛТД
179,67 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Стрый, ул. Саксаганского Панаса, 2
67.5 км
Раствор для полости рта (DENT OK) ДентОК Ультраэффект раствор флакон 200 мл №1
Фармис ЛТД
181,12 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, ул. Валовая, 50
69.0 км
Раствор для полости рта (DENT OK) ДентОК Ультраэффект раствор флакон 200 мл №1
Фармис ЛТД
179,60 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Самбор, ул. Госпитальная, 10-В
69.4 км
Раствор для полости рта (DENT OK) ДентОК Ультраэффект раствор флакон 200 мл №1
Фармис ЛТД
179,98 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Стебницкая, 43-А
71.7 км
Раствор для полости рта (DENT OK) ДентОК Ультраэффект раствор флакон 200 мл №1
Фармис ЛТД
180,97 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Трускавец, ул. Данилишиных, 62
71.8 км
Раствор для полости рта (DENT OK) ДентОК Ультраэффект раствор флакон 200 мл №1
Фармис ЛТД
180,43 грн
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