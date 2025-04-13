Душ сухой медицинский Шуэрпак (Shower dry medical ShowerPack)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 9 аптеках в Киев
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
0.9 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
1.7 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
199,27
Экономия при брони: -10,22 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Межигорская, 56
2.8 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
202,37
Экономия при брони: -13,32 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
4.2 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
6.0 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
202,10
Экономия при брони: -13,05 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Васильковская, 5/7
6.2 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 9-Г
6.5 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
197,07
Экономия при брони: -8,02 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
6.9 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
202,37
Экономия при брони: -13,32 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
7.5 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
200,55
Экономия при брони: -11,50 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
19.8 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
201,86
Экономия при брони: -12,81 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Малин, ул. Мазепы Ивана, 2
97.0 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Коростышев, ул. Героев Небесной Сотни, 56
105.0 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Коростень, ул. Грушевского, 9
143.4 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
317.6 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Вараш, м-н Вараш, 13
342.6 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
198,89
Экономия при брони: -9,84 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Защитников Азовстали, 8
345.0 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
347.0 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
347.7 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Почтовый, 32/1
349.4 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
350.8 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
202,65
Экономия при брони: -13,60 грн