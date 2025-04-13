Душ сухой медицинский Шуэрпак (Shower dry medical ShowerPack)
Харьков (адрес не указан)
Доступно в 3 аптеках в Харьков
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
3.4 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
8.0 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
201,80
Экономия при брони: -12,75 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
193.2 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
201,04
Экономия при брони: -11,99 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
271.8 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 07:00
Софиевка, ул. Независимости, 54
277.3 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Защитников Азовстали, 8
299.2 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
299.2 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
299.6 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Покров, ул. Центральная, 32/3
303.2 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, ул. Соборности, 34
311.6 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
202,12
Экономия при брони: -13,07 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 28-А
312.1 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Гетманская, 82-А
312.7 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
202,16
Экономия при брони: -13,11 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 9-Г
403.9 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
198,21
Экономия при брони: -9,16 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
405.1 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
202,26
Экономия при брони: -13,21 грн
Аптека 9-1-1
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
410.5 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
410.9 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
198,34
Экономия при брони: -9,29 грн
Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Васильковская, 5/7
411.1 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Межигорская, 56
411.8 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
200,60
Экономия при брони: -11,55 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
414.0 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
414.2 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
200,01
Экономия при брони: -10,96 грн