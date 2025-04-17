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Душ сухой медицинский Шуэрпак (Shower dry medical ShowerPack)
Душ сухой медицинский Шуэрпак (Shower dry medical ShowerPack)
Чернигов
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 33 мин
Киев, ул. Дашкевича Остафия, 15
122.2 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
199,99
Экономия при брони:
-10,94 грн
189,05
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 33 мин
Киев, ул. Гетмана Павла Полуботка, 9-Г
125.0 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
203,15
Экономия при брони:
-14,10 грн
189,05
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Киев, ул. Межигорская, 56
126.4 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
201,19
Экономия при брони:
-12,14 грн
189,05
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Киев, перек. Межигорская / Спасская, 3/7
126.9 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
197,64
Экономия при брони:
-8,59 грн
189,05
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Киев, перек. Загоровская / Овручская, 3/15
127.6 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
179,01
грн
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Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Крещатик, 2/54
129.1 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
163,41
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Киев, ул. Пулюя Ивана, 8-А
133.8 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
200,96
Экономия при брони:
-11,91 грн
189,05
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
133.8 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
197,05
Экономия при брони:
-8,00 грн
189,05
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 33 мин
Киев, ул. Васильковская, 5/7
134.2 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
162,50
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 33 мин
Тарасовка, ул. Железнодорожная, 8-А
145.9 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
196,14
Экономия при брони:
-7,09 грн
189,05
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 33 мин
Малин, ул. Мазепы Ивана, 2
164.9 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
146,50
грн
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Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Вараш, м-н Вараш, 13
377.5 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
197,39
Экономия при брони:
-8,34 грн
189,05
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Желтые Воды, ул. Героев Чернобыля, 35-Б
384.3 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
190,55
грн
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Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 195
390.2 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
178,59
грн
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Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 262-Б
394.0 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
196,52
Экономия при брони:
-7,47 грн
189,05
грн
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Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, шоссе Салтовское, 266
394.2 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
179,20
грн
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Бажаемо здоровья
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, ул. Защитников Азовстали, 8
417.6 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
146,50
грн
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Бажаемо здоровья
Открыто
Закроется через 33 мин
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 7
419.6 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
146,50
грн
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Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 60-Г
420.0 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
183,95
грн
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Аптека копейка
Открыто
Закроется через 3 мин
Днепр, ул. Кондратюка Юрия, 2
423.7 км
Душ сухой медицинский ShowerPack (ШуэрПак) №1
ШАУЕР ПАК
201,32
Экономия при брони:
-12,27 грн
189,05
грн
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