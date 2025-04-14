Спрей от комаров, клещей Анти москито (Spray for mosquitoes, mite Anti mosquito)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Одесса
Аптекарь
Одесса, ул. Бугаевская, 21-В
1.8 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
3.7 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
94,55
Экономия при брони: -4,10 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
6.6 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
6.6 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
83,39
Экономия при брони: -2,89 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
7.0 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
97,15
Экономия при брони: -6,70 грн
Мед-сервис
Одесса, ул. Генуэзская, 3-Б
7.7 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека копейка
Одесса, ул. Королева Академика, 42/44
9.2 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
115,34
Экономия при брони: -5,99 грн
Аптека копейка
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14/13
10.0 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Мед-сервис
Одесса, ул. Королева Академика, 114
11.4 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека низких цен
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
13.4 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
73,45
Экономия при брони: -3,90 грн
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Лиманка, ул. Жемчужная, 1
11.5 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
87,36
Экономия при брони: -3,88 грн
Аптека шар@
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 2-М
42.2 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
117,04
Экономия при брони: -7,69 грн
Аптека низких цен
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
62.1 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
85,39
Экономия при брони: -4,89 грн
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
108.8 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
115,57
Экономия при брони: -6,22 грн
Мед-сервис
Николаев, ул. Соборная, 7
112.7 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
114.2 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
114.2 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
117,16
Экономия при брони: -7,81 грн
Мед-сервис
Николаев, просп. Мира, 1/1
115.2 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека низких цен
Николаев, ул. Строителей, 12-В/1
115.4 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
84,37
Экономия при брони: -3,87 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Мира, 1/9
115.4 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
84,07
Экономия при брони: -3,57 грн