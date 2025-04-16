Спрей от комаров, клещей Анти москито (Spray for mosquitoes, mite Anti mosquito)
Николаев (адрес не указан)
Доступно в 7 аптеках в Николаев
Аптека копейка
Николаев, ул. Озерная, 2-Д
3.5 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
117,31
Экономия при брони: -7,96 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/1
4.1 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Медпрепараты
Николаев, ул. 3-я Слободская, 50/2
4.1 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
114,60
Экономия при брони: -5,25 грн
Аптека низких цен
Николаев, ул. Строителей, 12-В/1
4.8 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
84,28
Экономия при брони: -3,78 грн
Медпрепараты
Николаев, просп. Мира, 1/9
4.8 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
86,53
Экономия при брони: -6,03 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Баштанка, ул. Полтавская, 1
62.9 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
113,43
Экономия при брони: -4,08 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Сахарова Академика, 24
98.1 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
73,21
Экономия при брони: -3,66 грн
Аптека шар@
Одесса, просп. Украинских Героев, 3
107.6 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
96,49
Экономия при брони: -6,04 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Савельева Артура, 1-А
109.2 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
96,89
Экономия при брони: -6,44 грн
Аптека низких цен
Одесса, ул. Филатова Академика, 2
110.9 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
83,76
Экономия при брони: -3,26 грн
Аптека шар@
Одесса, ул. Космонавтов, 38-А
112.1 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека копейка
Одесса, ул. Королева Академика, 42/44
112.7 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
115,65
Экономия при брони: -6,30 грн
Аптека копейка
Одесса, просп. Князя Мудрого Ярослава, 14/13
112.9 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека низких цен
Лиманка, ул. Жемчужная, 1
114.6 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
88,82
Экономия при брони: -5,34 грн
Аптека шар@
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
121.5 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
87,22
Экономия при брони: -3,74 грн
Аптека низких цен
Раздельная, ул. Привокзальная, 2-Б
145.3 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
86,43
Экономия при брони: -5,93 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
148.8 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
85,53
Экономия при брони: -5,03 грн
Аптека копейка
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
149.3 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
114,46
Экономия при брони: -5,11 грн
Аптека шар@
Белгород-Днестровский, ул. Победы, 2-М
149.9 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
116,12
Экономия при брони: -6,77 грн
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
151.0 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
115,01
Экономия при брони: -5,66 грн