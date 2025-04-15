Спрей от комаров, клещей Анти москито (Spray for mosquitoes, mite Anti mosquito)
Львов (адрес не указан)
Доступно в 4 аптеках в Львов
Аптека копейка
Львов, просп. Черновола Вячеслава, 101
2.9 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
83,39
Экономия при брони: -2,89 грн
Аптека копейка
Львов, ул. Владимира Великого, 105-А
3.6 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
84,77
Экономия при брони: -4,27 грн
Аптека низких цен
Львов, ул. Научная, 43-А
4.3 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
85,55
Экономия при брони: -5,05 грн
Аптека копейка
Львов, просп. Красной Калины, 64
6.1 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
84,18
Экономия при брони: -3,68 грн
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Аптека низких цен
Трускавец, ул. Сагайдачного Петра, 9-А
72.1 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
114,57
Экономия при брони: -5,22 грн
Мед-сервис
Сокаль, ул. Тартаковская, 2
73.5 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека шар@
Бережаны, ул. Бандеры Степана, 16-Д
79.1 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
83,78
Экономия при брони: -3,28 грн
Мед-сервис
Ивано-Франковск, ул. Крайковского, 3/1
112.6 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека нежных цен
Ивано-Франковск, ул. Волчинецкая, 140
113.2 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
84,33
Экономия при брони: -3,83 грн
Аптека низких цен
Ивано-Франковск, ул. Днестровская, 5
113.3 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
115,44
Экономия при брони: -6,09 грн
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114.0 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
86,04
Экономия при брони: -5,54 грн
Мед-сервис
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Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
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Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
85,05
Экономия при брони: -4,55 грн
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115.3 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
114,97
Экономия при брони: -5,62 грн
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125.5 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
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Экономия при брони: -5,46 грн
Аптека низких цен
Дубно, пл. Независимости, 3
139.0 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
116,80
Экономия при брони: -7,45 грн
Аптека низких цен
Луцк, просп. Молодежи, 21
140.6 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
83,64
Экономия при брони: -3,14 грн
Аптека копейка
Коломыя, перек. Шевченко / Лермонтова, 26/1
163.9 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
83,45
Экономия при брони: -2,95 грн
Аптека низких цен
Ровно, ул. Базарная, 6
180.5 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
116,67
Экономия при брони: -7,32 грн
Аптека копейка
Ровно, ул. Соборная, 19/21
181.0 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
86,95
Экономия при брони: -3,47 грн