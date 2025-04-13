Спрей от комаров, клещей Анти москито (Spray for mosquitoes, mite Anti mosquito)
Киев (адрес не указан)
Доступно в 45 аптеках в Киев
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Шевченко Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
113,53
Экономия при брони: -4,18 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сечевых Стрельцов, 13
1.5 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
84,55
Экономия при брони: -4,05 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, ул. Мечникова, 10/2
1.7 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
113,74
Экономия при брони: -4,39 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 15
2.0 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Виталюкс
Закрыто
Открывается в 10:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72-А
2.1 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Жилянская, 69/71
2.2 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 72
2.2 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
122,50
Экономия при брони: -4,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Князей Острожских, 46/2
2.6 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
113,56
Экономия при брони: -4,21 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 24
2.6 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Златоустовская, 55
2.7 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
91,53
Экономия при брони: -5,96 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 19/16
2.7 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Большая Васильковская, 112
3.1 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
115,63
Экономия при брони: -6,28 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Липковского Василия, 23
3.4 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
123,13
Экономия при брони: -6,81 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, бульв. Леси Украинки, 34
3.6 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека гормональных препаратов
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Иоанна Павла Второго, 16
3.6 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Киев, бульв. Чоколовский, 6
5.3 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
85,73
Экономия при брони: -5,23 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, ул. Сверстюка Евгения, 2-А
5.3 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
113,91
Экономия при брони: -4,56 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Оболонский, 10
6.0 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
83,66
Экономия при брони: -3,16 грн
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, просп. Тычины Павла, 16/2
6.2 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптекарь
Закрыто
Открывается в 08:00
Киев, перек. Щусева / Вавиловых, 27/4
6.6 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА