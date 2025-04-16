Киев
Спрей от комаров, клещей Анти москито (Spray for mosquitoes, mite Anti mosquito)

Спрей от комаров, клещей Анти москито (Spray for mosquitoes, mite Anti mosquito)

Кривой Рог (адрес не указан)
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Доступно в 9 аптеках в Кривой Рог
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Героев АТО, 39
0.9 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
85,10
Экономия при брони: -4,60 грн
80,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Металлургов, 9/71
1.0 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
114,45
Экономия при брони: -5,10 грн
109,35 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. Центральный, 24
2.2 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
117,43
Экономия при брони: -8,08 грн
109,35 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:30
Кривой Рог, просп. Почтовый, 35-Б
3.1 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
84,10
Экономия при брони: -3,60 грн
80,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, ул. Магистральная, 12
5.5 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
85,13
Экономия при брони: -4,63 грн
80,50 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 12-А
7.5 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
113,21
Экономия при брони: -3,86 грн
109,35 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Терещенко Владимира, 1-Е
29.6 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
117,12
Экономия при брони: -7,77 грн
109,35 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 19:30
Кривой Рог, ул. Горняков, 36
30.4 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
89,54
Экономия при брони: -6,06 грн
83,48 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, ул. Доватора, 2
30.7 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
83,69
Экономия при брони: -3,19 грн
80,50 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Пятихатки, ул. Александрийская, 55
60.3 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
100,85
Экономия при брони: -6,76 грн
94,09 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 25
60.9 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
95,94
Экономия при брони: -5,49 грн
90,45 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 18:00
Покров, ул. Торговая, 54/2
61.0 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
83,78
Экономия при брони: -3,28 грн
80,50 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Героев Украины, 4/4
61.3 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
97,04
Экономия при брони: -6,59 грн
90,45 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Центральная, 52
61.6 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
96,62
Экономия при брони: -6,17 грн
90,45 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Покров, ул. Джонсона Бориса, 16/1
62.4 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
95,45
Экономия при брони: -5,00 грн
90,45 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 19:00
Никополь, ул. Бандеры Степана, 23/1
78.3 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
96,61
Экономия при брони: -6,16 грн
90,45 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Вольногорск, ул. Центральная, 61
78.4 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
98,03
Экономия при брони: -3,94 грн
94,09 грн
Мед-сервис
Открыто
Закроется в 23:00
Вольногорск, ул. Центральная, 49
78.8 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
110,70 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Вольногорск, ул. Защитников Украины, 13
79.2 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
99,73
Экономия при брони: -5,64 грн
94,09 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 40
82.2 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
96,80
Экономия при брони: -6,35 грн
90,45 грн
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