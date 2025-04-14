Спрей от комаров, клещей Анти москито (Spray for mosquitoes, mite Anti mosquito)
Днепр (адрес не указан)
Доступно в 16 аптеках в Днепр
Мед-сервис
Открыто
Закроется через 47 мин
Днепр, ул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Не болей
Днепр, пер. Парусный, 10
4.5 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
115,90
Экономия при брони: -6,55 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Днепр, просп. Поля Александра, 110
5.0 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
85,17
Экономия при брони: -4,67 грн
Не болей
Днепр, ул. Воскресенская, 4-А
6.1 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
88,09
Экономия при брони: -4,51 грн
Не болей
Открыто
Закроется через 47 мин
Днепр, просп. Науки, 12
7.3 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
114,37
Экономия при брони: -5,02 грн
Аптека копейка
Днепр, ж/м Тополь-1, 15
8.5 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
113,86
Экономия при брони: -4,51 грн
Аптека шар@
Днепр, просп. Мира, 2-К
8.5 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
86,08
Экономия при брони: -5,58 грн
Не болей
Днепр, ул. Комбрига-Петрова, 6
8.7 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
116,82
Экономия при брони: -7,47 грн
Мед-сервис
Днепр, просп. Героев, 4-А
8.8 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека копейка
Днепр, ул. Березинская, 19
8.9 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
115,80
Экономия при брони: -6,45 грн
Аптека
Днепр, просп. Героев, 11-Б
8.9 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Мед-сервис
Закрыто
Открывается в 08:00
Днепр, просп. Героев, 22
9.1 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 47 мин
Днепр, просп. Героев, 30-Д
9.5 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
115,37
Экономия при брони: -6,02 грн
Не болей
Днепр, просп. Героев, 40
10.1 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
113,92
Экономия при брони: -4,57 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Днепр, просп. Героев, 46
10.2 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
116,23
Экономия при брони: -6,88 грн
Не болей
Днепр, ул. Осьмака Кирилла, 22-Д
13.7 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
87,91
Экономия при брони: -4,33 грн
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Открыто
Закроется через 47 мин
Каменское, просп. Конституции, 19-Д
21.8 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
113,41
Экономия при брони: -4,06 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 17 мин
Каменское, ул. Мурахтова, 1-А
26.2 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
99,51
Экономия при брони: -5,42 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 47 мин
Каменское, просп. Свободы, 30
26.4 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
84,94
Экономия при брони: -4,44 грн
Аптека копейка
Каменское, бульв. Строителей, 27-Н
32.6 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
117,18
Экономия при брони: -7,83 грн