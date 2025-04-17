Спрей от комаров, клещей Анти москито (Spray for mosquitoes, mite Anti mosquito)
Чернигов (адрес не указан)
Доступно в 10 аптеках в Чернигов
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 35
0.3 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
86,23
Экономия при брони: -5,73 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Чернигов, просп. Победы, 82
0.5 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
83,98
Экономия при брони: -3,48 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Чернигов, просп. Победы, 93
0.6 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
84,31
Экономия при брони: -3,81 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 33 мин
Чернигов, просп. Победы, 104
0.7 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
83,54
Экономия при брони: -3,04 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, ул. Шевченко, 22
1.6 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
85,87
Экономия при брони: -5,37 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Чернигов, просп. Лукьяненко Левка, 62
2.6 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
116,46
Экономия при брони: -7,11 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Грушевского Михаила, 167
2.7 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
84,22
Экономия при брони: -3,72 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, просп. Победы, 184
2.9 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
113,53
Экономия при брони: -4,18 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 3 мин
Чернигов, ул. Соборности, 10
3.0 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
114,31
Экономия при брони: -4,96 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Чернигов, просп. Мира, 194
3.1 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
83,84
Экономия при брони: -3,34 грн
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Открывается в 08:00
Славутич, пл. Центральная, 3/1
37.1 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
84,55
Экономия при брони: -4,05 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Нежин, ул. Прощенко Станислава, 21-Г
64.1 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
85,96
Экономия при брони: -5,46 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 3 мин
Бровары, бульв. Независимости, 11
114.4 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
87,10
Экономия при брони: -5,71 грн
Аптека шар@
Открыто
Закроется через 33 мин
Бровары, ул. Грушевского Михаила, 17/1
115.8 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
86,06
Экономия при брони: -4,67 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 33 мин
Киев, просп. Красной Калины, 68-А
117.7 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
83,58
Экономия при брони: -3,08 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Киев, ул. Закревского Николая, 59/1
119.0 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
84,86
Экономия при брони: -4,36 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Киев, ул. Лаврухина, 3
119.3 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
117,57
Экономия при брони: -8,22 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Киев, ул. Героев Днепра, 67-А
121.3 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
117,08
Экономия при брони: -7,73 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется через 33 мин
Киев, ул. Каштановая, 5-В
121.3 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
84,37
Экономия при брони: -3,87 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется через 33 мин
Киев, ул. Лукьяненко Левка, 29
122.5 км
Спрей от комаров, клещей (и кровососущих насекомых) "Extreme" тм Anti Mosquito 100 мл №1
Компания производственная БЛИСКАВКА
116,13
Экономия при брони: -6,78 грн