Парацетамол-Ново (Paracetamolum-Novo)
Запорожье (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Запорожье
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
2.8 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
160,36
Экономия при брони: -6,13 грн
В городах рядом
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
66.8 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
167,02
Экономия при брони: -9,81 грн
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
70.1 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
161,68
Экономия при брони: -7,45 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 11-К
126.7 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
129.7 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
167,10
Экономия при брони: -9,89 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
196.5 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
164,42
Экономия при брони: -10,19 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
199.3 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
164,98
Экономия при брони: -8,76 грн
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
226.4 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
167,43
Экономия при брони: -11,31 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
227.2 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
227.4 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 30
233.4 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
129,11
Экономия при брони: -5,45 грн
Аптека низкие цены №1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, ул. Бекетова, 21
248.6 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Харьков, просп. Героев Харькова, 144-Ж
249.6 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 07:00
Харьков, ул. Рождественская, 29-Б
250.1 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 05:00
Харьков, ул. Сковороды Григория, 74
251.8 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Помошная, ул. Победы, 95-А
282.7 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
168,62
Экономия при брони: -11,41 грн
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 05:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
288.4 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Очаков, ул. Спасская, 18-А
306.1 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
166,58
Экономия при брони: -9,37 грн
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
368.5 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
379.3 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
158,30
Экономия при брони: -33,80 грн