Парацетамол-Ново (Paracetamolum-Novo)
Винница (адрес не указан)
Доступно в 2 аптеках в Винница
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
0.3 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптовых цен
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
5.6 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
В городах рядом
Аптека 9-1-1
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
111.9 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптовых цен
Житомир, перек. Киевская / Театральная, 7/4
113.9 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Тищика, 25
136.3 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
137.1 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
158,30
Экономия при брони: -33,80 грн
Аптека оптовых цен
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 38
152.1 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Берестейский, 136
190.7 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Фармация
Киев, бульв. Вацлава Гавела, 75
191.2 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,27
Экономия при брони: -19,05 грн
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
193.2 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека низких цен
Киев, ул. Златоустовская, 55
196.7 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,65
Экономия при брони: -9,42 грн
Аптека 9-1-1
Киев, ул. Крещатик, 22
198.3 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптовых цен
Тернополь, ул. Торговица, 7
212.5 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека нежных цен
Помошная, ул. Победы, 95-А
240.7 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,89
Экономия при брони: -6,68 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
280.5 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптовых цен
Луцк, просп. Соборности, 11-В
280.6 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
287.3 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
287.4 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
288.2 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
167,69
Экономия при брони: -11,57 грн
Аптека оптовых цен
Львов, ул. Любинская, 96
332.5 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.