Киев
Парацетамол-Ново (Paracetamolum-Novo)

Парацетамол-Ново (Paracetamolum-Novo)

Одесса (адрес не указан)
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Доступно в 1 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
105,89 грн
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Очаков, ул. Спасская, 18-А
67.3 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
166,60
Экономия при брони: -9,39 грн
157,21 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
114,93 грн
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 30
148.7 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
131,65
Экономия при брони: -7,99 грн
123,66 грн
Аптека нежных цен
Открыто
Закроется в 20:00
Помошная, ул. Победы, 95-А
202.5 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
168,03
Экономия при брони: -10,82 грн
157,21 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
254.0 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
152,73 грн
Аптека бам
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
254.2 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
158,30
Экономия при брони: -33,80 грн
124,50 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
254.3 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
151,63 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
255.1 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
162,53
Экономия при брони: -6,41 грн
156,12 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
151,51 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
264.9 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,07
Экономия при брони: -5,86 грн
157,21 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 11-К
270.0 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
151,81 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:00
Никополь, просп. Трубников, 15
304.7 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
164,10
Экономия при брони: -6,89 грн
157,21 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
347.2 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
152,85 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
348.5 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
114,45 грн
Аптека низких цен
Открыто
Закроется в 20:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
371.4 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
159,82
Экономия при брони: -5,59 грн
154,23 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 21:00
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 38
392.3 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
150,79 грн
Аптека копейка
Открыто
Закроется в 19:30
Днепр, ул. Пастера, 2
393.5 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,39
Экономия при брони: -9,16 грн
154,23 грн
Аптека 9-1-1
Открыто
Закроется в 21:00
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
428.0 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
154,08 грн
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется в 23:00
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
438.4 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
152,96 грн
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