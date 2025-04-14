Парацетамол-Ново (Paracetamolum-Novo)
Одесса (адрес не указан)
Доступно в 1 аптеках в Одесса
Аптека 9-1-1
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
4.2 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Очаков, ул. Спасская, 18-А
67.3 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
166,60
Экономия при брони: -9,39 грн
Аптека оптовых цен
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
129.5 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 30
148.7 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
131,65
Экономия при брони: -7,99 грн
Аптека нежных цен
Помошная, ул. Победы, 95-А
202.5 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
168,03
Экономия при брони: -10,82 грн
Аптека оптовых цен
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
254.0 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека бам
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
254.2 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
158,30
Экономия при брони: -33,80 грн
Аптека 9-1-1
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
254.3 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека низких цен
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
255.1 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
162,53
Экономия при брони: -6,41 грн
Аптека оптовых цен
Умань, ул. Тищика, 25
255.3 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека низких цен
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
264.9 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,07
Экономия при брони: -5,86 грн
Аптека оптовых цен
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 11-К
270.0 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека копейка
Никополь, просп. Трубников, 15
304.7 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
164,10
Экономия при брони: -6,89 грн
Аптека оптовых цен
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
347.2 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптовых цен
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
348.5 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека низких цен
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
371.4 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
159,82
Экономия при брони: -5,59 грн
Аптека оптовых цен
Каменец-Подольский, просп. Грушевского, 38
392.3 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека копейка
Днепр, ул. Пастера, 2
393.5 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,39
Экономия при брони: -9,16 грн
Аптека 9-1-1
Хмельницкий, ул. Каменецкая, 38
428.0 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
Аптека оптовых цен
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
438.4 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.