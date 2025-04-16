Киев
О товаре
Цены
Парацетамол-Ново (Paracetamolum-Novo)
Парацетамол-Ново (Paracetamolum-Novo)
Николаев
(адрес не указан)
Изменить
Искать на карте
Сортировка по:
За расстоянием
Фильтр
В городах рядом
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Очаков, ул. Спасская, 18-А
48.8 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
165,24
Экономия при брони:
-8,03 грн
157,21
грн
Забронировать
Медпрепараты
Закрыто
Открывается в 08:00
Херсон, просп. 200 лет Херсона, 30
56.6 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
131,51
Экономия при брони:
-7,85 грн
123,66
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Вознесенск, ул. Центральная, 6/1
85.1 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
114,93
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Одесса, ул. Пантелеймоновская, 70
108.0 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
105,89
грн
Забронировать
Аптека нежных цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Помошная, ул. Победы, 95-А
151.3 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,89
Экономия при брони:
-6,68 грн
157,21
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кривой Рог, просп. 200-летия Кривого Рога, 5-А
158.4 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,75
Экономия при брони:
-6,54 грн
157,21
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кривой Рог, м-н 5-й Заречный, 11-К
163.7 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
151,81
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, ул. Преображенская, 4-А
176.1 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
152,73
грн
Забронировать
Аптека 9-1-1
Закрыто
Открывается в 08:00
Кропивницкий, перек. Чмиленко Виктора / Большая Перспективная, 82/40
176.4 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
151,63
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 07:30
Кропивницкий, ул. Архангельская, 2
176.9 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
167,69
Экономия при брони:
-11,57 грн
156,12
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 08:00
Никополь, просп. Трубников, 15
194.4 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
168,74
Экономия при брони:
-11,53 грн
157,21
грн
Забронировать
Аптека бам
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Небесной Сотни, 5
240.8 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
158,30
Экономия при брони:
-33,80 грн
124,50
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Умань, ул. Тищика, 25
241.9 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
151,51
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Запорожье, ул. Иванова, 2-Б
261.0 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,42
Экономия при брони:
-9,19 грн
154,23
грн
Забронировать
Аптека копейка
Закрыто
Открывается в 07:30
Днепр, ул. Пастера, 2
284.6 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
162,83
Экономия при брони:
-8,60 грн
154,23
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Алмазная, 5
347.4 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
160,64
Экономия при брони:
-6,41 грн
154,23
грн
Забронировать
Аптека низких цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Полтава, ул. Великотырновская, 39-А
348.7 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
163,91
Экономия при брони:
-7,69 грн
156,22
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Винница, перек. Коцюбинского / Замостянская, 56/27
364.3 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
152,85
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Закрыто
Открывается в 08:00
Винница, просп. Космонавтов, 36-А
367.2 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
114,45
грн
Забронировать
Аптека оптовых цен
Открыто
Закроется через 13 мин
Киев, просп. Воздушных Сил, 50/2
403.9 км
Парацетамол-Ново раствор для инфузий 10 мг/мл флакон 100 мл №1
Губенко С.А.
152,96
грн
Забронировать
Показать еще
Главная
Каталог
Корзина
Избранное
Меню